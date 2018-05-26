«جمارك دبي» تبحث مع وفد ياباني التعاون في حماية حقوق الملكية الفكرية



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 دبي (الاتحاد) بحثت جمارك دبي مع وفد ياباني ضم ممثلين عن مكتب اليابان لبراءات الاختراع وهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» والقنصلية العامة لليابان في دبي، تعزيز التعاون في حماية حقوق الملكية الفكرية. وأكد يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات اليابانية المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية، وعرض خلال اللقاء جهود الدائرة ودورها في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التصدي لمحاولات إدخال هذه البضائع عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، عبر التعاون والتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية. وأوضح أن جمارك دبي تطبق القوانين الاتحادية التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفقاً للاتفاقيات المطبقة في مجلس التعاون الخليجي.