«جبل علي» أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

فاز ميناء جبل علي الرائد التابع لـ«موانئ دبي العالمية-الإمارات» بجائزة «أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط» في حفل هذا العام لتوزيع جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية في شنغهاي. ويعدّ فوز ميناء جبل علي بهذه الجائزة المرموقة للعام الـ24 على التوالي، إنجازا غير مسبوق في تاريخ جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية، حسب بيان أمس. وتسلّم الجائزة مسؤولو «موانئ دبي العالمية» في حفل حضرته بعض من أكبر الجهات الفاعلة في مجال النقل البحري، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية والتجارة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»:

«يعدّ الفوز بهذه الجائزة تأكيداً لالتزامنا تجاه عملائنا وموظّفينا وشركائنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، وسنواصل البناء على ذلك عبر اتّباع نهج ’العميل أولا‘ في أعمالنا. وتستند استراتيجيتنا إلى ابتكار خدمات رائدة، وتوسيع رأس مالنا المعرفي، والاستثمار في تقنيات جديدة تجعل من التجارة عملية أسهل وأفضل».