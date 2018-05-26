بودرة «داعش»!

«يريدون وقف الإرهاب.. حسناً، أسهل طريقة هي أن توقف المشاركة فيه»
ناعوم تشوميسكي، كاتب ومفكر أميركي
للوهلة الأولى، مثيرة هي تلك الوثائق التي أظهرت أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، يجمعون ملايين الدولارات سنوياً، ليس من السرقات والإتاوات والتهريب والمخدرات والاتجار بالبشر فقط، بل من التعدين غير القانوني لمادة «التالك» أو البودرة التي تصل إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا! وهذه المادة تستخدم في منتجات تتراوح بين الطلاء وبودرة الأطفال، وتدخل تقريباً في عشرين منتجاً.
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الأرقام هذه، رسمية من وزارة التعدين الأفغانية، وهي تختص بـ «داعش» الأفغاني، وتطلق بوق إنذار صارخ، لأن هذا التنظيم الإرهابي يدخل شيئاً فشيئاً في نسيج الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً بعدما تلقى ضربات عبر العقوبات الدولية التي تفرض عليه بين الحين والآخر، وهي عقوبات متجددة.
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