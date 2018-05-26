كتيبة العاملين في مكتب إكسبو 2020 .. عقول تتواصل لصنع المستقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)
مع اشراقة كل صباح يذهبون إلى مقار عملهم في مكتب إكسبو 2020 دبي، حاملين معهم أجندة أعمالهم اليومية التي لا مجال لتأخيرها للغد أو تعطيلها لأي سبب كان، فالأهداف محددة والتنفيذ محكوم بجدول زمني يتناقص أمام أعينهم عبر ساعة رقمية ضخمة مثبتة في بهو المدخل إلى جانب المخطط الرئيس للموقع للحدث، في لوحة تعكس التناغم بين الإنجاز والإعجاز، تفاصيلها دقيقة للغاية لكنها ليست معقدة.
فبالتزامن مع تسارع وتيرة الإنشاءات في موقع اكسبو 2020 دبي وتواصل أعمال البناء ليل لنهار ليرتفع البيان وتزدان منطقة الحدث بأيقوناتها المعمارية الفريدة ومعالمها الاستثنائية، يعج في المقابل المكتب الإداري لإكسبو 2020، بكتيبة من العقول الإدارية والاستشارية يزيد قوامها حتى الآن عن 502 موظف ينتمون إلى 52 جنسية من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى 351 استشارياً، يجتمعون معاً كل في نطاق إدارته، يخططون ويتابعون ويرصدون ويتواصلون ولا يتوقفون عن العمل والإنجاز والإبداع في بوتقة تجسد معنى شعار اكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»
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وفي نهاية يوم وبعد انقضاء العمل وتحقيق الإنجاز يراجع كل موظف في هذه الكتيبة التي تتزايد اعدادها من فترة لأخرى وفقاً لمتطلبات المشروع، يكتب كل موظف اجندة عمله لليوم التالي ليعود محملاً بجهد مضاعف وحماس أكبر، فالساعات تنقضي والحدث يقترب لا تفصلنا عنه سوى أقل من 900 يوم، لكنهم واثقون من النجاح لأنهم يعملون ضمن رؤية وضعتها قيادة ليس في قاموسها كلمة مستحيل.
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ومع فريقٍ يضم 15300 عامل ومع إنجاز أكثر من 16 مليون ساعة عمل في الموقع حتى الآن، فلا عجب أن تتحول هذه البقعة التي كانت إلى عهدٍ قريب تغطيها الكثبان إلى مركز الاهتمام العالمي.