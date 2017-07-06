مؤسسة خيرية تدعو للرفق بالأفيال في آسيا

بانكوك (د ب أ)

ذكرت مؤسسة خيرية عالمية للرفق بالحيوان، أمس أنه من الممكن أن يساهم ركوب الأفيال، وهي واحدة من بين الأنشطة السياحية الأكثر رواجا بآسيا، في إيذاء آلاف الحيوانات.

وجاء في تقرير أصدرته مؤسسة «وورلد أنيمال بروتيكشن» لحماية الحيوان، أن ثلاثة من بين كل أربعة أفيال من بين نحو 3 آلاف من الأفيال التي تعمل في المواقع السياحية بتايلاند وسريلانكا ونيبال والهند ولاوس وكمبوديا، تعيش في «ظروف قاسية للغاية».

وبحسب التقرير الذي يحمل اسم «الظروف المطلوبة لاستخدام الأفيال في أنشطة سياحية في آسيا»، يتم تقييد الفيلة بالسلاسل ليلا ونهارا، أثناء عدم استخدامها في القيام برحلات أو تقديم عروض.

كما تحصل الأفيال على أنظمة غذائية ضعيفة ورعاية بيطرية محدودة، وعادة ما يتم وضعها على أرضيات خرسانية في مناطق مزعجة، حيث الموسيقى الصاخبة وضجيج المرور أو بين حشود الناس، بحسب التقرير.

كما خلصت المؤسسة الخيرية إلى وجود زيادة بنسبة 30% في أعداد الأفيال الموجودة بالمواقع السياحية في تايلاند منذ عام 2010، حيث وُجد أن مئات الأفيال بتايلاند تعيش في ظروف معيشية أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة أعوام مضت.

من ناحية أخرى، نفى المسؤولون التايلنديون سوء استغلال الفيلة، حيث قالوا إن معظم الفيلة التي تتلقى العلاج في مستشفيات الحيوانات بأنحاء البلاد، تعاني أمراضاً مختلفة، مع بعض الإصابات الناجمة عن الحوادث وليس عن سوء المعاملة المتعمدة.

ويشار إلى أن هناك ما يتراوح بين 3000 و3200 من الفيلة المستأنسة في تايلاند.