مائدة رمضان سعيد خطاب يعد أطباقاً بمكونات الحلويات



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدث الشيف سعيد خطاب عن أصول المأكولات العربية الشهيرة، ومنها الفلافل النابلسية التي تعد من ألذ الوجبات التي أول ما اشتهرت بها فلسطين والأردن، ومن ثم سوريا ولبنان، وهي تختلف عن «الطعمية» المصرية بالمذاق، وتعتبر من وجبات الإفطار الغنية والمغذية ورخيصة الثمن. وأشار إلى أن الكنافة النابلسية دخلت بها مدينة نابلس إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر صينية كنافة عام 2009، وكانت تزن 1765 كيلوجراماً بطول 74 متراً وعرض 105 سنتيمترات. وتطرق خطاب، من مطعم ميزون بيروت بفندق فيرمونت أبوظبي، إلى تاريخ البقلاوة، مشيراً إلى أن روايات أفادت أنه كان للسلطان العثماني عبد الحميد طباخة اسمها «لاوة»، هي التي ابتدعت هذه الحلوى. وعندما تذوقها السلطان للمرة الأولى قال لضيفه «باق لاوة نه بايدي» أي انظر ماذا صنعت لاوة،‏ وبعدها انتقلت إلى مدينة حلب حيث فاقت بصناعتها مدينة اسطنبول. فلافل بالكنافة المكونات: * كيلوجرام حمص منقوع في الماء 24 ساعة * باقة بقدونس ... المزيد