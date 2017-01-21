شبكات الكهرباء الصغيرة تغزو العالم

شبكات الكهرباء الصغيرة ليست جديدة، حيث انتشرت ومنذ وقت طويل في المستشفيات والمرافق الحكومية والجامعات والقواعد العسكرية، بالاعتماد على المولدات والأنظمة المركزية للتدفئة والكهرباء. لكن دفع بروز الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة الشمسية والكهروضوئية، بجانب الحاجة لمصادر أكثر ضماناً للإمدادات الكهربائية، الشبكات الصغيرة، في دائرة الضوء.

وحظيت الشبكات الصغيرة، بتغطية وبحوث مقدرة حول العالم في الآونة الأخيرة. وخلصت هذه التغطيات لعدد من المزايا التي تتسم بها هذه الشبكات والتي تتضمن، مقدرة مصادر الطاقة الموزعة، على الانفصال تماماً عن الشبكة الرئيسية والتحكم في عمليات التشغيل من خلال نظام إداري نشط، بالإضافة إلى إمكانية الاكتفاء الذاتي من الكهرباء أثناء فترة انقطاع التيار.

ومع أن الشبكات التقليدية تم إعدادها لفائدة المالك، لكن يمكن للآخرين الاستفادة منها أيضاً. وتوفر الشبكات الصغيرة للمستخدم النهائي، عمليات تتميز بالمرونة وتكاليف منخفضة للطاقة. ويمكن لهذه الشبكات، السماح للمرافق بتأجيل سريان التيار واستثمارات التوزيع وتوفير خدمات مساعدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة للمجتمع، من خلال زيادة درجة الاعتماد عليها وتقليص الانبعاثات الكربونية.

وتشكل الأنظمة المركزية للتدفئة والكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، ركيزة قوية للشبكات الصغيرة وتعمل على ملء الفراغ الذي ينجم عن الأوقات التي لا تتوفر فيها الطاقة المتجددة.

وتدعم هذه الأنظمة، كافة التقنيات المستخدمة في نشر الشبكات الصغيرة من حيث السعة. وتجاوز عدد الشبكات في الوقت الحالي 4400 موزعة على مواقع مختلفة في الولايات الأميركية، بسعة تقدر بنحو 82 جيجا واط من الأنظمة المركزية للتدفئة والكهرباء. علاوة على ذلك، تمت إضافة 1100 ميجا واط من سعة الشبكات الصغيرة في أميركا، 50% منها من نصيب الأنظمة المركزية للتدفئة والكهرباء.