برامج وعروض خاصة للعائلات الخليجية في «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق قصر الإمارات عروضا حصرية بعطلة الصيف للعائلات الخليجية ليحظى جميع أفراد العائلة بإقامة ملكية فاخرة. ويقوم القصر باستقبال الضيوف شخصيا من المطار. وتسري عروض موسم الصيف حتى 24 سبتمبر المقبل، وتبدأ أسعار الغرف بـ1069 درهما مع الفطور الصباحي في مطعم «لو فيندوم براسيري».

يشمل برنامج قصر الإمارات الصيفي للأطفال أنشطة ترفيهية عديدة منها دروس الطبخ والرقص والرياضة والفنون والسينما وأنشطة مائية، بالإضافة إلى تحضير قوائم طعام ملائمة للصغار في مختلف مطاعم القصر الفاخرة. وبإمكان العائلات الاسترخاء في نادي قصر الإمارات الصحي الحائز على عدة جوائز عالمية والاستمتاع بتناول الوجبات الخفيفة والحلويات الشهية في مطاعم القصر وقهوة الكابتشينو المحضرة بالذهب ذو عيار الـ24 قيراطا. ولدى قصر الإمارات حضانة للأطفال ليحظى الآباء والأمهات بأمسيات مميزة في مطاعم القصر الأربعة عشر وفي مناسبات مهرجان أبوظبي الصيفي لعام 2017.