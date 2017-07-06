600 مليون دولار لدعم الشركات البريطانية الحاصلة على عقود البنية التحتية في الإمارات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أعلن ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية سوف تقدم الدعم لشركات التشييد والبناء «كاريليون» و«كيير» بمبالغ تزيد على 600 مليون دولار وذلك بعد أن فازتا بعقود لمشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت السفارة البريطانية في أبوظبي، أمس، أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية تقدم الدعم للشركات التي فازت بعقود لثلاثة مشروعات كبرى في إمارة دبي، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة البريطانية مبادرة جديدة تجمع بين الشركات الرائدة في المملكة المتحدة وقطاع البنية التحتية في شراكة جديدة لمساعدة الشركات البريطانية على تأمين عقود دولية كبرى.

وأكدت السفارة أن الشركات البريطانية «كاريليون» و«كير» سوف تقوم بإنجاز مشروعات في مجال المساكن، وبناء مجمع استاد كبير، وواحد من أكبر المطورين للمباني في الإمارات، وعلى وجه التحديد، فازت «كيير» بعقود لبناء الساحة دبي، و17 ألف مقعد للترفيه والرياضة، ومبنيي سكن للموظفين، وستضمن الوكالة البريطانية 455 مليون دولار لشركة «كيير» لتنفيذ المشاريع.

وأضافت أن شركة «كاريليون»، وهي إحدى الشركات الفائزة بجائزة الملكة، سوف تقوم بتصميم وبناء المرحلة الأخيرة من مركز دبي التجاري العالمي «وان سنترال»، وهو مركز دبي التجاري العالمي الجديد للتنمية المتعددة الاستخدامات في منطقة الأعمال المركزية في دبي. وقد قامت كاريليون بالفعل بتسليم المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وهذا العقد الجديد الذي سوف يشهد بناء برجين جديدين للمكاتب بفضل دعم الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات بمبلغ 180 مليون دولار.

وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس: «إن هذه المشاريع الرائدة في مجال البنية التحتية، تسهم الشركتان»كيير«و»كاريليون«بشكل مباشر في اقتصاد دبي من خلال تعزيز السياحة والبنية التحتية التجارية، هذا هو مثال آخر على الريادة العالمية للمملكة المتحدة في قطاع البنية التحتية، وإدارة التجارة الدولية، كدائرة اقتصادية دولية، تفخر بأن تساعد هاتين الشركتين المتميزتين الناجحين في الخارج بدعم من تمويل الصادرات البريطانية».