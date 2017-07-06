«فريق الإمارات» في المركز الـ 11

أبوظبي (الاتحاد)

قدم لويس مينتجيس دراج فريق الإمارات أداءً مميزاً بين الدراجين المتخصصين في التسلق في المرحلة الخامسة من جولة فرنسا، وحل في المركز الحادي عشر، بعد أن تمكن حيرانت توماس (فريق سكاي) من إبعاده عن مجموعة العشرة الأوائل.

وكان توماس قد بدأ السباق مرتدياً القميص الأصفر، إلا أن زميله في الفريق كريستوفر فروم انتزع القميص في نهاية المرحلة، وتعزز هذه النتيجة مركز لويس مينتجيس ضمن قائمة أفضل 100 دراج في التصنيف العام، ليحل في المركز الثالث عشر.

وواجه الدراجون تحدياً صعباً بتسلقهم هضبة شديدة الانحدار في نهاية المرحلة الخامسة، والتي تعد أول قمة جبلية خلال جولة فرنسا، وحقق فابيرو آرو (فريق أستانا برو) فوزا واضحا، بعد أن تجاوز الدراجين في المقدمة قبل أقل من 3 كلم من خط النهاية.

وقال لويس مينتجيس: لقد كان سباقاً سريعاً منذ بدايته، إذ سمح الدراجون للمجموعة المتقدمة بقيادة السباق، إلا أنهم تمكنوا من الحفاظ على مسافة صغيرة فقط بينهم، ولذلك فقد كان السباق بأكمله سريعاً وحماسياً يسوده التوتر.

وأضاف: أصبح السباق سريعاً جداً في آخر كيلومترين قبل خط النهاية، وكان أشبه بسباق سرعة مع نهاية شديدة الانحدار، ولذلك كنت تقريباً قد استنفدت طاقتي عندما بلغت خط النهاية.