6 فرق عربية تحلم بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة (د ب أ)

يسدل الستار على مباريات مرحلة المجموعات (دور الستة عشر) ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تتطلع الفرق التي لم تحسم بعد تأهلها لدور الثمانية، لتفادي الخروج المبكر من المسابقة الأكبر والأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء.

ولم يصعد إلى الأدوار الإقصائية في البطولة سوى ثلاثة فرق هي الترجي والنجم الساحلي التونسيان وصن داونز الجنوب أفريقي (حامل اللقب)، بينما تواصل تسعة فرق، من بينها ستة أندية عربية، صراعها لحجز المقاعد الخمسة المتبقية في دور الثمانية، بينما خرجت أربعة فرق من السباق مبكراً.

ويستضيف النجم الساحلي فريق المريخ السوداني في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضاً لقاء يجمع بين الهلال السوداني وضيفه فيروفيارو دا بيرا الموزمبيقي.

ويتربع النجم على الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه المريخ، بينما يحتل فيروفيارو المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويقبع الهلال، الذي ودع المسابقة رسميا منذ الجولة الماضية، في قاع الترتيب برصيد أربع نقاط دون أن يحقق أي فوز.