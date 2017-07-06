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«الأبيض» يحتل المركز الـ75 في تصنيف الفيفا

ألمانيا فوق قمة العالم.. ومصر في الصدارة العربية
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تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017

زيوريخ (د ب أ)

حافظ المنتخب المصري على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغم تراجعه أربعة مراكز عن الشهر الماضي، فيما صعد المنتخب التونسي سبعة مراكز دفعة واحدة.

واحتل المنتخب المصري المركز الرابع والعشرين في جدول التصنيف العالمي بعد أن حصل على 866 نقاط ليتفوق عربياً وأفريقياً، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الرابع والثلاثين عالمياً والثاني عربياً والرابع أفريقياً بعد أن حصل على 764 نقطة، بينما حل منتخبنا الوطني في المركز الـ75 عالمياً برصيد 459 نقطة.

وجاء تقدم المنتخب التونسي سبعة مراكز بعد أن تغلب على المنتخب المصري بهدف نظيف الشهر الماضي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

وقفز المنتخب الألماني لصدارة الترتيب بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل على 1609 نقطة.

وأنهى المنتخب الألماني أسبوعه المدهش على الساحة الدولية بالعودة إلى قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عامين، وحقق المنتخب البولندي إنجازاً تاريخياً ببلوغ أفضل ترتيب له على الإطلاق في المركز السادس، بينما حقق المنتخبان البرتغالي والسويسري قفزة قوية نحو العشرة الأوائل، بينما ارتقت إلى قائمة العشرين الأوائل كل من السويد وأيسلندا. ... المزيد
     
 

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