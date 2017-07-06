تكريم منتخبات شرطة دبي الفائزة بالمراكز الأولى في البطولات

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منتخبات شرطة دبي الفائزة في بطولات وزارة الداخلية للموسم الرياضي 2015-2016، وحصولهم على درع التفوق العام للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والمكرمين.

وتم تكريم المنتخبات البالغ عددها 16 منتخباً، حيث حقق منتخب شرطة دبي للرماية في بطولة وزارة الداخلية للرماية الشرطية والأولمبية للرجال المراكز الأولى في فئات مسدس الرجال، وإسقاط الصحون، ومسدس 25 متراً، وحركة ونار، بينما أحرزت المركز الثاني في فئات البندقية 50 متراً، ومسدس 50 متراً، والثالث في مسدس الضباط والرابع في مسدس 10 أمتار، وأحرز منتخب شرطة دبي للرماية الشرطية والأولمبية للسيدات المركز الأول في المسدس، والثاني في مسدس 10 أمتار، والثالث في مسدس 25 متراً.

وحقق منتخب شرطة دبي المركز الأول في بطولة السباحة والرجل الحديدي، والمركز الأول في بطولة الدفاع عن النفس، والمركز الأول في بطولة ألعاب القوى، والمركز الأول في بطولة اللياقة البدنية.

كما تم تكريم أصحاب الإنجازات الفردية لموسم 2016 الفائزين في مختلف البطولات داخل وخارج الدولة البالغ عددهم 31.