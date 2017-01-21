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15.2 مليار درهم الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات خلال 2016
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

يوسف العربي (دبي)

بلغ حجم الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات نحو 15.23 مليار درهم «4.150 مليار دولار» خلال العام 2016، بحسب تقديرات مؤسسة بزنس مونتور إنترناشيونال «BIM» البريطانية التي توقعت زيادة الإنفاق بالقطاع إلى 15.4 مليار درهم «4.18 مليار دولار» خلال العام 2017.

وأكدت المؤسسة المتخصصة في دراسات الأسواق في تقرير لها، أن الإمارات تعد من أكبر أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها المركز التجاري الرئيس الذي يخدم التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج ورابطة الدول المستقلة وشرق أفريقيا.

ولفت التقرير إلى أنه من بين أهم نقاط القوة التي يتمتع بها سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة، التطور الفائق للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفاذ القوي إلى الأسواق مع عدم وجود حواجز تجارية، فضلاً عن الدعم الحكومي للمشاريع الذكية التي تدعم نمو القطاع.

وأضاف أن السوق المحلي غني بالفرص والإمكانات التي تؤهله لاستمرار النمو لا سيما مع وجود تركيبة سكانية يغلب عليها فئة الشباب، فضلاً عن الأداء القوي للعديد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، والتجزئة، والخدمات، والعقار.

ولفت التقرير الذي يستقي بياناته من تجار تجزئة الإلكترونيات في الدولة، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار قلص من تكلفة الاستيراد، ومنح الموزعين فرصة لطرح العروض الترويجية القوية على المنتجات ما ساهم في الحفاظ على مستويات صحية من الطلب. ... المزيد
     
 

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