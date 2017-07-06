خريبين فسخ عقده مع الظفرة ودفع 24 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر نادي الظفرة بياناً أمس بشأن ما يتم تداوله حول طلب نادي الوحدة السوري بنصيبه من صفقة انتقال اللاعب عمر خريبين إلى نادي الهلال السعودي، وذلك بحسب اتفاقية بيع اللاعب الأولى مع النادي السوري، إذ حمل البيان توضيحات عدة حول موقف النادي من طلب النادي السوري، والخطوات التي قام بها في هذا الشأن، بعد وصول رسالة نادي الوحدة إلى نادي الظفرة في خصوص مطالبه المالية من صفقة خريبين.

وأكد بيان نادي الظفرة أنه بحسب المادة (6) من اتفاقية انتقال اللاعب عمر ماهر خريبين، فإن نادي الظفرة لم يقم ببيع اللاعب إلى نادي الهلال السعودي، وإنما قام اللاعب بفسخ عقده ودفع الشرط الجزائي، وبالتالي فإن خريبين ذهب حراً إلى نادي الهلال ولم يقم النادي ببيعه.

وأوضح نادي الظفرة أنه حريص على علاقته مع نادي الوحدة السوري وملتزم بكل ما جاء في بنود اتفاقية انتقال اللاعب بين الناديين من تسديد لكل المبالغ المتبقية في صفقة انتقال اللاعب، مضيفاً أن النادي أكثر حرصاً على حقوق نادي الوحدة، ولذلك فقد قامت شركة كرة القدم بنادي الظفرة بإحالة خطاب نادي الوحدة السوري إلى المستشار القانوني للنادي، حتى يقوم بدوره بإبداء الرأي القانوني في الأمر، ومن ثم الرد على نادي الوحدة.

وأكد بيان نادي الظفرة أنه يتعامل باحترافية مع كل القضايا والأمور التعاقدية سواء مع نادي الوحدة أو أي نادٍ آخر بحسب القوانين المنظمة للعبة كرة القدم بالدولة، وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

يذكر أن اللاعب عمر خريبين قام بفسخ عقده مع الظفرة بعدما قام بدفع 6.5 مليون دولار نحو «24 مليون درهم» نظير الموافقة على انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي، بعد فشل بيع بطاقته إلى النادي السعودي إثر مفاوضات مكثفة، لم تؤد إلى تطابق وجهات النظر بين الطرفين، في حين أن الظفرة قام بإعارته إلى الهلال السعودي أيضاً لمدة 6 أشهر مقابل مليون دولار.

وكان الظفرة حصل على بطاقة اللاعب عمر خريبين من نادي الوحدة السوري مقابل مليون دولار دفع نصفه نقداً، بينما تم الاتفاق مع النادي السوري على تقسيط المبلغ إلى 5 سنوات بواقع 100 ألف دولار سنوياً، وذلك في إطار العلاقة القوية بين الطرفين.