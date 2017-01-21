مصرفيــون: الفائدة على تمويل العقار مستقرة دون 5% والطلب بارتفاع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقر سعر الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلي، عند مستويات تتراوح بين 4% و5% سنوياً دون تغيير يذكر، رغم ارتفاع الطلب على قروض الرهن العقاري، من جهة، وارتفاع سعر «الآيبور» لأجل 6 أشهر الذي يعتبر معياراً لمستويات الفائدة، بقيمة 44 نقطة أساس خلال 2016 من جهة أخرى.

وتوقع خبراء مصرفيون استمرار نمو معدلات الطلب على التمويل العقاري خلال عام 2017.

وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة زادت قيمة تمويلاتها الشهرية للقطاع بمعدل تمويل وسطي بلغ نحو 1,77 مليار درهم في 2016، بارتفاع نسبته أكثر من 44% مقارنة مع 2015، حيث كانت تبلغ قيمة التمويل الشهري نحو 1,23 مليار درهم.

وأكد مصرفيون ومستثمرون أن استمرار ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، سهل إمكانية حصول الشركات والأفراد على التمويل العقاري اللازم لهم، رغم أن محفظة التمويل العقاري لدى بعض البنوك بالدولة وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به كحصة من إجمالي الودائع المصرفية، ولذلك فإن زيادة الودائع والمصادر المستقرة لدى تلك البنوك سيسمح لها بمواصلة التمويل والإقراض العقاري خلال العام الحالي.