  • السبت 23 ربيع الآخر 1438هـ - 21 يناير 2017م

معدل نمو قيمة قروض الرهن العقاري الجديدة 44% في 2016

مصرفيــون: الفائدة على تمويل العقار مستقرة دون 5% والطلب بارتفاع
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقر سعر الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلي، عند مستويات تتراوح بين 4% و5% سنوياً دون تغيير يذكر، رغم ارتفاع الطلب على قروض الرهن العقاري، من جهة، وارتفاع سعر «الآيبور» لأجل 6 أشهر الذي يعتبر معياراً لمستويات الفائدة، بقيمة 44 نقطة أساس خلال 2016 من جهة أخرى.

وتوقع خبراء مصرفيون استمرار نمو معدلات الطلب على التمويل العقاري خلال عام 2017.

وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة زادت قيمة تمويلاتها الشهرية للقطاع بمعدل تمويل وسطي بلغ نحو 1,77 مليار درهم في 2016، بارتفاع نسبته أكثر من 44% مقارنة مع 2015، حيث كانت تبلغ قيمة التمويل الشهري نحو 1,23 مليار درهم.

وأكد مصرفيون ومستثمرون أن استمرار ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، سهل إمكانية حصول الشركات والأفراد على التمويل العقاري اللازم لهم، رغم أن محفظة التمويل العقاري لدى بعض البنوك بالدولة وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به كحصة من إجمالي الودائع المصرفية، ولذلك فإن زيادة الودائع والمصادر المستقرة لدى تلك البنوك سيسمح لها بمواصلة التمويل والإقراض العقاري خلال العام الحالي.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي المجمعة للبنوك العاملة بالدولة، فقد قدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات عقارية للمقيمين بلغ متوسط قيمتها نحو 1,77 مليار درهم شهرياً منذ مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر من عام 2016، في حين كان يبلغ معدل التمويل والتسهيلات الشهرية التي قدمتها البنوك للقطاع نحو 1,23 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2015، ما يشير إلى زيادة شهرية في قيمة التمويلات الجديدة للعقار والإنشاءات بلغ معدلها الوسطي 44% تقريباً. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا