عشرات القتلى باشتباكات بين إقليمين بالصومال

جارووي (الصومال) (رويترز)
قال شهود وقائد عسكري، إن عشرات الجنود قتلوا في اشتباكات بين إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل وإقليم أرض الصومال الانفصالي.
وقال أحد الأعيان المحليين في المنطقة إن القتال اندلع صباح الخميس، وإنه أحصى مقتل نحو 40 جندياً من الجانبين، وإن السكان يفرون من المنطقة.
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وقال عبد الرحمن عبد الله فرح وزير الإعلام في إقليم أرض الصومال في بيان إن الإقليم لن يتحمل العدوان المستمر من القوات الصومالية الاتحادية «على الحدود بين البلدين». ودعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال والشركاء الدوليين للصومال، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الطرفين لوقف القتال. وقال بيان للبعثة إن الاشتباكات زادت معاناة الناس في المنطقة مع ما يواجهونه فعلاً من أوضاع إنسانية صعبة فاقمها الإعصار المداري ساجار.