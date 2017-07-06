مطعم مدهش بقطع بيتزا عملاقة

ترجمة: عزة يوسف

رغم أن هذا المطعم افتتح في مدينة يونكيرس الأميركية منذ عام 1975، وعُرف منذ ذلك الحين لمواطني المنطقة، غير أنه لم يكتسب تلك الشهرة الواسعة التي يتمتع بها حالياً إلا بعد مشاركة صوره على موقع «إنستغرام»، حيث يشارك رواد المطعم صوراً لأنفسهم بجانب شرائح من البيتزا يبلغ طولها نحو قدمين «61 سم تقريباً» بشكل مضحك. وبسبب هذا الحجم الكبير والشكل غير التقليدي لتلك الشرائح، أعد مطعم بيتزا بارن علباً خاصة لوضعها بها في حالة طلب الزبائن تناولها خارج المطعم. وأشار موقع Daily Mail إلى أن سعر الشريحة الكبيرة العادية 12 دولاراً تشمل الضرائب، في حين يبلغ سعر الشريحة ذات الإضافات التي تشمل الباباروني والفلفل والدجاج والخضراوات، وكذلك الإضافات الخاصة كالجبن وبرجر الجبن مع البطاطس المقلية 32 دولاراً.