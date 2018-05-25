تمويل قطري لأنفاق الإرهابيين في درنة

طرابلس (مواقع إخبارية)

عثرت القوات المسلحة الليبية على أنفاق تستخدمها الجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرق البلاد، وذلك خلال عملية تمشيط وملاحقات تقوم بها القوات الليبية للعناصر المتطرفة. وقال مصدر عسكري ليبي في تصريحات لموقع «بوابة العين الإخبارية» إن قوات الجيش الليبي عثرت على نفق يمتد لمئات الأمتار في منطقة الحيلة جنوب درنة، مؤكداً أن الجماعات المتطرفة تستخدم النفق ضمن التكتيك العسكري الذي تعتمد عليه. وأوضح أن القوات عثرت على كمية من الألغام في تلك المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الجماعات المتطرفة تحصل على تمويل مالي ضخم من قطر وتركيا، لزعزعة أمن واستقرار ليبيا. وأكد أن الجماعات المتطرفة في مدينة درنة تمتلك تسليحاً كبيراً حصلت عليه من الدوحة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية والمدفعية الليبية دمرت مخازن الأسلحة التي تمتلكها الجماعات المتطرفة.