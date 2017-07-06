فيديو..طفل يتزوج عجوزا سبعينية بعد أن هدد بالانتحار

أ ف ب

حقق صبي في الخامسة عشرة من العمر رغبته في الزواج من امرأة في الثالثة والسبعين في إحدى القرى النائية من اندونيسيا، بعدما هدد بالانتحار إن مُنع من ذلك، وأقام حفل زفاف ضجت مواقع التواصل بالتعليقات عليه.

ووقع الصبي سلامة رياضي في حب روهايا محمد جاكفار قبل خمسة أشهر حين أتت لتعتني به إثر إصابته بالملاريا.

وقال سيك أني الزعيم المحلي لقرية "كارانغ إنداه" في جنوب جزيرة سومطرة، اليوم الخميس، إن "سلامة صغير جدا ليتزوج، لكننا رضخنا لأنه هدد بالانتحار".

وقالت المرأة، التي سبق لها الزواج والطلاق مرتين بعد حفل الزواج، للصحافيين "نحن نحب بعضنا، وهو يقول إنه يحبني بجنون".

وأثار هذا الزفاف والمقاطع المصوّرة منه ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

ويحدد القانون في إندونيسيا سن الزواج بتسعة عشر عاما للذكور و16 للإناث.