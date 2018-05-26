5 قتلى و40 مفقوداً وتدمير منازل وشبكة اتصالات في سقطرى

عدن (الاتحاد، وكالات)

ارتفع عدد المفقودين جراء إعصار «مكونو» الذي يضرب جزيرة سقطرى أمس، إلى 40 مفقوداً بينهم 17 يمنياً وآخرون يحملون جنسيات أخرى في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب المصادر أن 17 يمنياً، و19 هندياً، إضافة إلى ثلاثة سودانيين وصومالي واحد فقدوا جراء هذا الإعصار، في حين استمرت عمليات إجلاء الأسر المتضررة من المناطق المنكوبة صوب مراكز الإيواء.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة لـ«الاتحاد» إن فرق البحث والإنقاذ عثروا على 5 مفقودين في ظل استمرار عمليات البحث، بينما لقي خمسة أشخاص حتفهم. وقال سكان ومصادر طبية لرويترز، إن القتلى الخمسة هم أربعة يمنيين وهندي، لكن المفقودين كان بينهم يمنيون وهنود وسودانيون.

وأعلن مصدر حكومي يمني، خروج كامل شبكات الاتصالات عن الخدمة في مديرية حوف بمحافظة المهرة شرقي اليمن، جراء الإعصار المداري.