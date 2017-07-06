صيف الإمارات.. أمواج من المرح والترفيه

نسرين درزي (أبوظبي)

دخلت الأجواء الصيفية، وانطلقت الفعاليات الترفيهية التي ترضي أفراد الأسرة، وتثري أوقاتهم بالمرح.. المراكز التجارية تغص بأنشطة الحركة والألعاب الاستثنائية ووجهات المغامرات المتجددة رفعت الستار عن باقة من البرامج المسلية لإجازة عائلية متنوعة داخل الدولة.. وعناوين كثيرة أخرى تترقب استقطاب الزوار خلال الصيف، حيث تتحضر لإبهار الأفراد والعائلات من السكان والضيوف بباقات متنوعة من العروض.

«ياس» تتألق

البداية من جزيرة ياس المتألقة خلال الصيف بسلسلة أنشطة يتخللها مهرجان «صيف أبوظبي 2017» من 20 يوليو - 20 أغسطس والذي يشمل فعاليات ترفيهية وعروضاً تشجيعية ترضي الجميع، ومن هناك تفتح مدينة عالم فيراري أبوابها لاستقبال عشاق السرعة لاختبار قدرتهم على التحمل على طريقة سائقي تجارب سيارات السباق. وإتاحة الفرصة لعيش لحظات تشويق مع أحدث مركباتها الأفعوانية «سباق التيربو». وتتيح المركبة اختبار الإحساس الحقيقي الذي يعيشه سائقو تجارب سيارات فيراري من خلال 3 مراحل ضمن «أكاديمية فيراري لقيادة السيارات»، حيث يتلقى المتدربون دورات تقنية وثقافية ورياضية متكاملة تؤهلهم للانضمام إلى نخبة السائقين الموهوبين.

وقال جيسي فارجاس مدير عام «عالم فيراري أبوظبي»، إن «سباق التيربو» يشكل إضافة جديدة إلى سجل المدينة الحافل بالألعاب والمرافق الترفيهية المتميزة المستوحاة من العلامة الأسطورية.