«الأرصاد» ينصح بعدم تداول أو ترويج الإشاعات حول «مكونو»

هالة الخياط (أبوظبي)

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن إعصار «مكونو» المداري تحول إلى الفئة الثانية، مع استمرار حركته في اتجاه شمال - شمال غرب بسرعة 7 كم/&rlm&rlm&rlm س. وأفاد المركز في تقريره اليومي بشأن متابعة تطورات الحالة المدارية، بأن مركز الإعصار يبعد نحو 150 كم عن مدينة صلالة، ويبعد 340 كم عن جزيرة سقطرى، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 157 إلى 167 كم/&rlm&rlm&rlm س. وتوقع المركز استمرار حركة الإعصار في اتجاه الشمال ليصل إلى السواحل الجنوبية العمانية وجنوب شرق اليمن خلال الـ 12 ساعة المقبلة، وأن يضعف إلى الفئة الأولى بسرعة رياح من 120 إلى 130 كم/&rlm&rlm&rlmس بعد دخوله اليابسة.

وفيما يخص تأثير الإعصار على الدولة، يشير المركز إلى أن خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى ما زالت تشير إلى عدم وصول الإعصار إلى الإمارات، وينحصر تأثيره في تدفق كتل هوائية رطبة تعمل على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ليكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام. ويؤكد المركز أنه يتابع الحالة على مدار الساعة، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه فقط، وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.

وكان الطقس أمس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح كانت جنوبية شرقية تحولت إلى شمالية شرقية بعد الظهر والمساء بسرعة 14 إلى 26 تصل إلى 38 كم/&rlm&rlm&rlm الساعة أحياناً، ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، فيما كان البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون ركامية ممطرة أحياناً. وتكون الرياح اليوم جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر والمساء وسرعتها 14 إلى 24 تصل إلى 36 كم/&rlm&rlm&rlm ساعة أحياناً، وتنشط على المناطق الجنوبية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع آخر الليل والصباح الباكر، أما البحر فيكون متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان. ويكون الطقس غدا الأحد غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية ممطرة أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها 20 إلى 35 قد تصل إلى 50 كم/&rlm&rlm&rlm ساعة أحياناً مع نشاط السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، أما البحر فيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين المقبل، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/&rlm&rlm&rlm ساعة أحياناً مع نشاط السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، أما البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ويحتمل ظهور بعض السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية ممطرة أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر والمساء سرعتها 14 إلى 26 تصل إلى 42 كم/&rlm&rlm&rlm ساعة أحياناً قد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.