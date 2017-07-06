الشمندر يقي من السرطان ويعزز صحة الدماغ

أبوظبي (الاتحاد)

الشمندر (البنجر) من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة واحتوائه على البوتاسيوم، وفيتامين B، البوتاسيوم، والألياف القابلة للذوبان، وحمض الفوليك، والحديد وهذه بعض فوائد تناول الشمندر، حسب موقع «Canadian living»:

1. يساعد في الوقاية من السرطان وأمراض أخرى: أثبتت الأبحاث أن المواد الغذائية المضادة للأكسدة في هذه الجذور يمكن أن تساعد في منع عمليات الأكسدة المرتبطة بالأمراض التنكسية، كما يحتوي الشمندر على النترات، التي تعود بالفائدة على الدماغ والجسم، وكذلك البيتين، وهو من المغذيات الأساسية للوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان، حيث يمنع الشمندر أيضاً نمو بعض الأورام.

2. يعزز صحة الدماغ: وجد باحثون أن شرب عصير الشمندر يمكن أن يكون له فوائد في تدفق الدم إلى الدماغ، وخاصة لكبار السن، نظراً لارتفاع تركيز النترات به ما يساعد على زيادة تدفق الدم إلى مناطق في المخ متصلة بالإصابة بالخرف.

3. أظهرت دراسات أن عصير جذور الشمندر يساعد في تعزيز الأكسجين الذي يصل إلى العضلات، وبالتالي يقلل من المجهود الذي يحتاجه القلب أثناء ممارسة الرياضة.

4. يساعد في خفض ضغط الدم: يحتوي الشمندر على مستويات عالية من النترات وكذلك المركبات النباتية التي يمكن أن تساعد في صحة القلب العامة وخفض ضغط الدم.