خطوات بسيطة لنحت الأرداف

أبوظبي (الاتحاد)

الأرداف من المناطق التي يقوم الجسم بتخزين الدهون الزائدة فيها، ويناقش موقع «ثقف نفسك» مشكلة الأرداف، ويعرض بعض من الحلول للتصدي لها، خاصة أن هذه المشكلة تزداد بعد الحمل والولادة، ومن أهم التمارين الرياضية التي يمكنك القيام بها في المنزل ما يلي:

1. يبدأ هذا التمرين بالوقوف على اليدين والركبتين والنظر لنقطة بين اليدين، وجعل الكتفين في استقامة، ثم رفع الركبة ومد الساق مع التكرار لكل ساق.

2. يبدأ هذا التمرين بالوقوف مع مد اليدين أفقياً في مستوى الكتفين، ثم تقومين بخطوة كبيرة بإحدى قدميك للأمام مع النزول إلى أسفل حتى تصل إلى درجة أن ركبتيك في وضع زاوية 90 درجة عند الوصول لهذا الوضع قم بلف جذعك ببطء في أحد الاتجاهين اليمين أو اليسار ثم عودي إلى وضع المنتصف، مع التكرار.

3. هذا التمرين يحتاج إلى الأثقال، يمكنك أن تحصلي على أثقال عن طريق زجاجات المياه الفارغة وملئها بالرمال، تنحني بجذعك إلى الأمام مع الأثقال، ثم تقفي مستقيمة كما كنت، وتكرري هذه الحركة أكثر من مرة.

4. في هذا التمرين يجب أن تقفي مفتوحة القدمين فتحة أكبر بقليل من عرض الكتفين على أطراف القدمين، ثم تقومين بالنزول على ركبتيك ثم تعودين لتقفي مرة أخرى مع التكرار.

5. يجب أن تستخدمي كرسياً في هذا التمرين، بحيث تضعي يديك عليه وأنت تقفي مستقيمة ثم تقومين برفع قدمك للخلف بزاوية 45 درجة، ثم تعيدينها إلى الأرض مرة أخرى مع التكرار لكلا الساقين.

6. استلقي على الأرض وضعي يديك بجانبك ثم ارفعي جذعك للأعلى انتظر 5 ثوانٍ ثم استلقي على الأرض من جديد، وهكذا تكررها أكثر من مرة.