خطوات بسيطة لنحت الأرداف

أبوظبي (الاتحاد)
الأرداف من المناطق التي يقوم الجسم بتخزين الدهون الزائدة فيها، ويناقش موقع «ثقف نفسك» مشكلة الأرداف، ويعرض بعض من الحلول للتصدي لها، خاصة أن هذه المشكلة تزداد بعد الحمل والولادة، ومن أهم التمارين الرياضية التي يمكنك القيام بها في المنزل ما يلي:
1. يبدأ هذا التمرين بالوقوف على اليدين والركبتين والنظر لنقطة بين اليدين، وجعل الكتفين في استقامة، ثم رفع الركبة ومد الساق مع التكرار لكل ساق.
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3. هذا التمرين يحتاج إلى الأثقال، يمكنك أن تحصلي على أثقال عن طريق زجاجات المياه الفارغة وملئها بالرمال، تنحني بجذعك إلى الأمام مع الأثقال، ثم تقفي مستقيمة كما كنت، وتكرري هذه الحركة أكثر من مرة.
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5. يجب أن تستخدمي كرسياً في هذا التمرين، بحيث تضعي يديك عليه وأنت تقفي مستقيمة ثم تقومين برفع قدمك للخلف بزاوية 45 درجة، ثم تعيدينها إلى الأرض مرة أخرى مع التكرار لكلا الساقين.
6. استلقي على الأرض وضعي يديك بجانبك ثم ارفعي جذعك للأعلى انتظر 5 ثوانٍ ثم استلقي على الأرض من جديد، وهكذا تكررها أكثر من مرة.