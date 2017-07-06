فيتامين «د».. شهادة ضمان لصحة العظام

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

هل تشعر بالتعب والنعاس والإرهاق الدائم؟ هل تشكو من ألم في المفاصل وضعف في العضلات، وهل تعاني مزاجاً متقلباً وغير مستقر؟ إذا كان جوابك نعم، عليك أن تراجع الطبيب المختص للتأكد من أن مستويات الفيتامين «د» ضمن المعدلات الطبيعية لديك.

إلى ذلك، تقول أسماء النعيمي، استشارية تغذية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إن فيتامين «د» من العناصر الغذائية الأساسية للتمتّع بعظام قوية وأسنان سليمة، فهو يساعد في تعديل كمية الكالسيوم والفوسفات، المكونين الأساسين الذين يعملان على ضمان صحة وسلامة العظام والأسنان.

وتوضح أن الجسم يحصل على معظم الكمية المطلوبة من الفيتامين «د» من أشعة الشمس التي تصل إلى البشرة فيُصبح بإمكانها إنتاجها بنفسها. كما يمكن الحصول على كميات أقلّ منه من الأسماك الغنية بالزيوت والبيض وأغذية أخرى، موضحة أنه غالبا ما تكون المواد الغذائية القابلة للدهن وحبوب الإفطار والحليب معززة بفيتامين «د».