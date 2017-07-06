.. حتى لا ينفجر إطار سيارتك في الصيف

يحيى أبو سالم (دبي)

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة من أصعب الأمور على المركبات وقطعها الفنية والتقنية المختلفة، حيث لدرجات الحرارة العالية تأثير سلبي على أغلب قطع السيارة ومكوناتها الرئيسة، خصوصاً إذا ما كانت هذه القطع تعاني بعض المشاكل أو لا تعمل بالشكل الصحيح، أو انتهى عمرها الافتراضي.

وتعتبر إطارات المركبة من أكثر القطع تضرراً وتأثراً بدرجات الحرارة المرتفعة، كما أن تأثير الحرارة على الإطارات قد يؤدي إلى كوارث وخيمة تصل لحد انفجار الإطار أو تمزقه، ما قد يؤدي إلى انقلاب المركبة أو خروجها عن مسارها، أو فقدان السيطرة عليها بشكل كامل.

تدابير احترازية

ولهذا، فإن اتخاذ التدابير الاحترازية، والتأكد من سلامة إطارات المركبة الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، وعمل الفحص العيني والفني عليها بشكل دوري، من أهم الإجراءات التي يجب عليك اتباعها والتقيد بها، بشكل عام، وفي الصيف أو في الأجواء الحارة بشكل خاص، وبالذات إذا كنت تنوي السفر في مركبتك أو قطع مسافات طويلة فيها، خلال الأجواء الحارة والمشمسة. وقدم بيير جرانزوتو من شركة ميشلان العالمية المتخصصة في إنتاج إطارات المركبات، مجموعة من النصائح الأساسية حول كيفية صيانة إطارات السيارات خلال أشهر الصيف الحارة: