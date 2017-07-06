ماذا وراء ارتداء العروس غطاء الوجه؟

ترجمة: عزة يوسف

كشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني The Hits عن أن هذا غطاء رأس العروس «طرحة الزفاف» قد أصبح معروفاً لأول مرة في العصور الرومانية عندما كان باللون الأحمر، ويُستخدم لتغطية العروس من الرأس إلى القدم، وكان يُتصور أن ذلك يجعل العروس تبدو وكأنها مشتعلة بالنيران حتى تخيف أي أرواح شريرة تسعى إلى تدمير يوم زفافها.

ومع الوقت، أصبح غطاء الوجه طريقة لإخفاء العروس عن عريسها الذي لم يكن من المفترض أن يراها حتى إتمام العقد، وكانت أغطية الوجه أيضاً في العادة طويلة حتى الأرض وثقيلة حتى لا تستطيع العروس الهرب. وأشار الموقع إلى أن حفلات الزفاف من أكثر المناسبات القديمة والتقليدية التي عرفتها البشرية، ولكن بعض عادات الزفاف غريبة نوعاً ما وليست ذات معنى حتى ولم نتساءل عنها بالفعل.. فمن الأمور التقليدية المرتبطة بشكل مباشر بالزفاف، تلك الطرحة التي تغطي وجه العروس، وهي عبارة عن قماش من نسيج شبه شفاف ينسدل على وجه العروس.