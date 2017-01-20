النمل يتمتع بقدرة متطورة على تحديد موقعه

أ ف ب

يملك النمل قدرة متطورة على معرفة موقعه تجعله قادرا على تحديد وجهته حتى وإن كان يمشي إلى الوراء لجر أحمال ثقيلة، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة.

وتعتمد هذه الحشرات على موقع قرص الشمس في السماء وعلى ذاكرتها البصرية لتعرف اتجاه بيتها، وفقا لعلماء الحشرات الذين أعدوا هذه الدراسة المنشورة، أمس الخميس في مجلة "كارنت بيولوجي" الأميركية.

ولاحظ الباحثون أن النمل، حين يكون ماشيا إلى الوراء، يتوقف بعض الوقت للنظر حوله فيتمكن من تحديد طريقه اعتمادا على الشمس.

وتشير الدراسة إلى إمكانية أن يكون النمل قادرا على استيعاب التفاعلات المكانية، ليس فقط في ما يتعلق به.

وقد تشكل هذه القدرة المميزة على تعديل حركة السير مصدر إلهام لتصميم أنظمة معلوماتية جديدة لتسيير الروبوتات، وفقا للباحثين.