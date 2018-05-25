1321 مشاركاً في «تويتر الاتحاد» 51٪ كييف حمراء.. والكأس لـ «الليفر»!



تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018 دبي (الاتحاد) ذهب أكثر من نصف المشاركين في استفتاء «الاتحاد الرياضي» في «تويتر» إلى ترشيح ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب منافسه ريال مدريد، وجاء التفوق الطفيف لأنصار الليفر والمتعاطفين مع ممثل الدوري الإنجليزي بما نسبته 51٪ من جملة الأصوات المشاركة والتي وصل عددها الإجمالي الى نحو 1321 مشاركاً. في المقابل رأى 49٪ من المشاركين أن «الملكي» مؤهل لمعانقة اللقب الـ13 في تاريخه وتعزيز أرقامه القياسية، وما بين النسبتين ستكون كل الانظار في انتظار لحظة الحقيقة، التي تكشف عنها موقعة كييف مساء اليوم لتأكيد أصحاب التوقعات الصحيحة.