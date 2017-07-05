مصر توافق على فتح معبر رفح في سبتمبر

غزة (د ب أ)

أكدت حركة «حماس» أمس توصلها إلى تفاهمات بشأن آليات لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بانتظام قبل حلول شهر سبتمبر المقبل.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، لوكالة الأنباء الألمانية إن الحركة تأمل أن يتم فتح معبر رفح فور انتهاء أعمال الترميم الجارية في الجانب المصري من المعبر بحيث يصبح جاهزا لحركة الأفراد والبضائع.

وأضاف القانوع أنه «لحين انتهاء أعمال الترميم الجارية، فإن الحديث يدور بين الحركة والقاهرة حول آليات محددة لفتح المعبر، وقد يستغرق ذلك مدة شهر أو أكثر قليلا، تكون وقتها الرؤية جاهزة للتنفيذ». وأكد القانوع أن علاقات حماس مع مصر «تتحسن يوما بعد يوم وبشكل أفضل من السابق، وهي تتخذ حاليا منحنى تصاعديا، بما ينعكس إيجابيا على الأوضاع في قطاع غزة». وأشار إلى أن اللقاءات الجارية منذ أيام بين وفد من الحركة والمسؤولين المصريين في القاهرة «تتعلق بالمسائل التفصيلية لما تم التفاهم عليه في اللقاءات السابقة بين الجانبين». وخلص الناطق باسم حماس إلى التأكيد على أن «الأشقاء في مصر جادون ومعنيون جدا بتخفيف أزمات قطاع غزة، وحماس ترحب وتقدر ذلك ». وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ذكرت أنه في ظل استمرار تحسن العلاقات بين حركة حماس ومصر، فإن المصريين يستعدون لفتح معبر رفح الحدودي في سبتمبر القادم.