996 وحدة استيطانية جديدة بالقدس وإصابة جندي إسرائيلي

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تصادق لجنة البناء المحلية التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية خلال جلستها المقررة الأسبوع القادم على مخطط لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات «بسغات زئيف، نافيه يعقوب، رموت، غيلو» وجميعها تقع ضمن حدود القدس المحتلة.

ومقابل المخطط الاستيطاني الضخم سيعرض على ذات اللجنة تراخيص تتعلق ببناء 114 وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية عرب السواحرة، راس العامود، شرفات، شعفاط ومنطقة الطور.

وكثفت بلدية القدس الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة من نشاطها الاستيطاني حيث صادقت اللجنة المحلية المذكورة خلال الأسابيع الماضية على مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات «راموت» و«رمات شلومو» لكن المخطط الذي ستصادق عليه الأسبوع القادم أكبر بكثير من المخططات السابقة ما يشير إلى تغيير في سياسة البناء الاستيطاني في القدس المحتلة.

وصادقت ما تسمى «لجنة التخطيط والبناء» التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، امس على بناء 196 وحدة استيطانية جديدة في القدس.