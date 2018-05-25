14 فناناً يشاركون في معرض «أفنان رمضان» بجاليري أور

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظم جاليري «أور» معرضاً تشكيلياً بعنوان: «أفنان رمضان» في مول «نيشن تاور»، أبوظبي. ضم المعرض نحو 60 عملاً فنياً متنوعاً بين الرسم والنحت والخط، شارك بإنتاجها 14 فناناً، من بينهم: الفنانة الإماراتية فاطمة المهيري، شادي (أستراليا)، ساتي (ماليزيا). وفي فن الخط، قدم محمد شاويش لوحتين، كما قدم الخطاط محمد صفوان صافي لوحتين بالخط الديواني، يطالع المشاهد فيهما صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، مع القصيدة التي كتبها عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويستمر المعرض لنهاية شهر رمضان.

وجاءت مشاركة الفنانة المهيري في 5 أعمال متنوعة بين طبيعة صامتة، إضافة إلى صقر، رأس حصان، كما رسمت عين الحصان، وتظهر في داخلها تلك التحفة العمرانية لصورة مسجد الشيخ زايد. وتفردت الفنانة ساتي بعدة أعمال، بعضها مناظر طبيعية، إضافة إلى لوحة لرقصة صوفية، وأخرى لرقص حديث. وقدمت الفنانة شادي عدة أعمال، في إحداها مرجان وأسماك، وثانية تظهر شجرة الغاف، وثالثة الصقر. وتظهر دائرة صغيرة في جميع اللوحات وكأنها مفتاح أو شعار لعملها.

أما الفنانة الإماراتية المبدعة سارة خالد (10 سنوات)، فجاءت مشاركتها بخمس لوحات، واحدة بعنوان «الحالمة»، ولوحة تظهر رقصة باليه، إضافة إلى عملين يظهر في واحدة منهما البحر عند الغروب مع طيور، وثانية فيها ورود، واللوحة الخامسة طبيعة صامتة بعنوان، «الخريف» يعود ريعها لمؤسسة «تحقيق أمنية».