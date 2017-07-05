«الهلال» يسلم حافلات لقطاعات مختلفة في ساحل حضرموت

المكلا (وام)

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح أمس في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية عددا من الحافلات لدعم قدرات الأندية الرياضية وجامعة حضرموت والمدارس الحكومية ومؤسسات وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمديريات ساحل حضرموت وذلك برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

جاء تسليم الحافلات في إطار مساعي دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف القاسية التي يشهدها اليمن والحرص على تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي عبدالله المسافري اهتمام وحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعم الأشقاء في اليمن وتخفيف معاناتهم خلال الأزمة التي تعصف ببلادهم والتي خلفت أعباء اقتصادية ونفسية واجتماعية ألقت بظلالها على المواطن اليمني.

وأشاد المسافري بالدور الذي تلعبه الأندية الرياضية والمدارس وما تقوم به من أنشطة متنوعة لتطبيع الحياة وكذلك المؤسسات والجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم والسخي لها وهو ما تعمل عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد حرص دولة الإمارات منذ نشوب الأزمة اليمنية وبدء عاصفة الحزم وما تلاها من مرحلة إعادة الأمل للشعب اليمني على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وتخفيف معاناة اليمنيين، بدءا من توزيع السلال الغذائية وحتى إعادة تأهيل البنية التحتية مع الاهتمام بالصحة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى.

وألقى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية كلمة، قدم فيها رسالة شكر لقيادة دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على الدعم السخي المتواصل، داعيا الجهات التي تلقت الحافلات إلى الاستفادة القصوى منها للتخفيف من أعباء النقل والمواصلات ومساعدة منتسبي هذه المراكز والجهات على الاستمرار والعطاء. حضر تسليم الحافلات مدير عام مديرية المكلا الدكتور عبدالباقي الحوثري ومدير عام مديرية الشحر أمين بارزيق ومدير عام الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي ومدير عام التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال عبدون.