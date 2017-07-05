«الهلال» يسلم حافلات لقطاعات مختلفة في ساحل حضرموت

المكلا (وام)
سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح أمس في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية عددا من الحافلات لدعم قدرات الأندية الرياضية وجامعة حضرموت والمدارس الحكومية ومؤسسات وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمديريات ساحل حضرموت وذلك برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.
جاء تسليم الحافلات في إطار مساعي دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف القاسية التي يشهدها اليمن والحرص على تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.
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وأشاد المسافري بالدور الذي تلعبه الأندية الرياضية والمدارس وما تقوم به من أنشطة متنوعة لتطبيع الحياة وكذلك المؤسسات والجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم والسخي لها وهو ما تعمل عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
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وألقى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية كلمة، قدم فيها رسالة شكر لقيادة دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على الدعم السخي المتواصل، داعيا الجهات التي تلقت الحافلات إلى الاستفادة القصوى منها للتخفيف من أعباء النقل والمواصلات ومساعدة منتسبي هذه المراكز والجهات على الاستمرار والعطاء. حضر تسليم الحافلات مدير عام مديرية المكلا الدكتور عبدالباقي الحوثري ومدير عام مديرية الشحر أمين بارزيق ومدير عام الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي ومدير عام التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال عبدون.