مانشيني يثق في «النجم الناضج»

ميلانو (رويترز)

يضع روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب الايطالي لكرة القدم ثقته في ماريو بالوتيلي، وقال إن المهاجم نضج خلال موسمين مع نيس الفرنسي.

ومُنح مانشيني مهمة صعبة بإعادة بناء المنتخب الايطالي، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم في روسيا، وكانت أولى خطواته إعادة بالوتيلي إلى الفريق للمرة الأولى منذ كأس العالم 2014.

وقال مانشيني الذي كانت علاقته سيئة مع بالوتيلي، خلال وجودهما في مانشستر سيتي «مرت أربع سنوات منذ اخر مقابلة بيننا، وهو نضج منذ ذلك الحين. الآن يملك أطفالاً وأعتقد أن هذا يساعد.

«ماريو نوع استثنائي من اللاعبين. كان لاعباً رائعاً عندما كان صغيراً، لكنه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى. الأمر يعتمد عليه. قام بعمل رائع في آخر عامين، والآن هو بحاجة لفعل أفضل ما لديه والتصرف بشكل جيد».