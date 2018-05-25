ألقاب 13 لعبة تتوزع بين فرق وأبطال الجامعات

شمسة سيف (أبوظبي)

أسدل الستار على موسم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، الذي شهد منافسات للطالبات والطلاب وتوزعت ألقاب 13 لعبة، منها 9 فردية، و4 جماعية، بين الجامعات المشاركة، وذلك بعد موسم ناجح حفل بنشاط كثيف استضافت الجامعات والمعاهد المختلفة في الدولة بطولاته المختلفة.

وتم الكشف عن أسماء الفرق الفائزة في مسابقات الطلاب في الألعاب الجماعية والفردية، وعلى صعيد الألعاب الفردية، حقق المركز الأول في منافسات الشطرنج، علي عبد العزيز من تقنية دبي، وجاء زميله إبراهيم سلطان في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث علي راشد من جامعة خليفة.

وفي فردي كرة الطاولة حقق المركز الأول صلاح عبد الحميد من جامعة الشارقة، وحل ثانياً مايكل بلانسكوف من أميركية الشارقة، جاء ثالثاً عبد الرحمن مراد من جامعة الشارقة.

وحققت جامعة الشارقة المركز الأول في الكاراتيه، وحلت كلية طيران الإمارات ثانياً، وجاءت جامعة عجمان في المركز الثالث.