سلة الوحدة تعود إلى الدوري بعد غياب 13 سنة

علي معالي (دبي)

بدأت إدارة نادي الوحدة في ترتيب الأوراق بشأن الموسم الجديد في دوري السلة، خاصة أن النادي سيعود للمشاركة في دوري الرجال بعد غياب 13 عاماً بدأ منذ عام 2005 ليعود هذا البطل من جديد، بعد أن صال وجال في الصالات حتى 2005، وحقق كذلك بطولة الخليج للأندية.

ومع بداية موسم 2018 - 2019 ستعود الحياة للفريق الأول بسلة الوحدة، ولهذه العودة الكثير من الأفكار التي يخطط لها القائمون على أمور الألعاب الأخرى بالنادي، برئاسة خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى.

وبرغم ابتعاد العنابي عن دوري الرجال منذ 13 سنة لكنه ما زال الأكثر فوزاً بلقب الدوري حتى الآن، ولم تستطع الأندية الأخرى كسر هذا الحاجز، حيث توج الوحدة بلقب هذه المسابقة 13 مرة مقابل 10 للأهلي «سابقاً» دبي، و8 للوصل، و6 للشارقة، و4 للشباب «سابقاً».

وتم تشكيل لجنة في النادي برئاسة خالد الهنائي، وضمت عبيد مفتاح عضو مجلس الإدارة مشرف السلة، والسوري نضال بكري المشرف الفني على اللعبة بالنادي، وهي في حالة اجتماعات مستمرة، لوضع اللمسات على شكل الفريق في الموسم الجديد.