«دولية الشارقة للشطرنج».. 5 لاعبين يتقاسمون الصدارة

الشارقة (الاتحاد)

تصدر 5 لاعبين بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج بنسختها الثالثة والعشرين، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك بعد الجولة الخامسة، حيث أقيم مساء أمس الأول 3 جولات، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ود. سامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي.

وجاءت الصدارة برصيد 4.5 نقطة، وفي قائمتها الأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس والأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرنسيبيا والأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف والأستاذ الدولي الكبير السباني فيكتور موسكالينكو والأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك يعقوبييف.

وجاء في المركز الثاني 17 لاعباً برصيد 4 نقاط، وهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة والأستاذ الاتحادي عثمان موسى لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر والاستاذ الدولي الكبير الأوكراني ديمترو كوماروف والأستاذ الاتحادي الأوزبكي عبد الملك عبد السلاموف والدولي المصري رامز سمير ولدولي السوري محمد رافع والدولي عبد الله عبد الوهاب لاعب نادي عجمان للشطرنج والثقافة، والأستاذ الدولي ابراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة وزميله الدولي علي عبد العزيز والدولي الهندي سيسا كومار والأستاذ الاتحادي أحمد فريد لاعب نادي دبي.

من ناحية أخرى، نظم الجهاز الفني بالنادي لقاءات ودية تدريبية لناشئي النادي مع لاعبي الأكاديمية الشطرنجية ومنتخب أوزبكستان المشاركين في البطولة على أن تكون اللقاءات بشكل يومي خلال فترة البطولة وبنظام اللعب الكلاسيكي، ويضم منتخب أوزبكستان للناشئين، الأستاذ الدولي نادربيك يعقوبييف، والأستاذ الاتحادي عبد الملك عبد السلاموف والدولي كامرون أحمد جانوف، ويشرف عليهم المدرب والمحاضرالدولي إحسان توردالييف.