دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار كوراه الأيرلندي العريق عصر اليوم، فعاليات اليوم الأول من مهرجان سباق الجنيز الأيرلندي الذي يتألف من 8 أشواط، متضمنة سباق 2000 جنيز الكلاسيكي للفئة الأولى لمسافة الميل والمخصص للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ جائزته المالية 400 ألف يورو.

ويستهدف المهر «الأرقم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«سيمبوليزيشن» لجودلفين سباق الـ2000 جنيز الأيرلندي الكلاسيكي، مع ثقة كبيرة من فريق المهر «الأرقم» صاحب المركز الرابع في الجنيز الانجليزي الذي يمتلك فرصة لإحراز مركز متقدم في السباق.

وقال ريتشارد هيلز المدير المساعد لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أعتقد بأنه سوف يتفوق على الجميع، لقد خرج من سباق الجنيز الإنجليزي بحالة فنية جيدة، والمدرب مارك جونستون مسرور جداً منه.

وأضاف: سباق نيوماركت كان الثالث له فقط في تاريخه السباقي، إلى جانب أنه خسر طريقه خلال المنحدر، ومضمار كوراه سوف يناسبه، اعتقد بان لديه فرصة كبيرة للفوز.