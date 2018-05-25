محمد خميس يقود «أصحاب الهمم» في «آسيوية» اليابان

أسامة أحمد (دبي)

يقود محمد خميس بطلنا الأولمبي منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم في بطولة آسيا لرفعات القوة التي تستضيفها اليابان، من 6 إلى 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأبطال الذين له وزنهم وثقلهم في اللعبة، وخصوصاً أنها تعد محطة مهمة للتأهل إلى النسخة الجديدة لـ «بارالمبية» طوكيو 2020.

وأوضح المغربي تيتو قاسم مدرب اللاعب، أن المعسكر الخارجي الأول لخميس سيقام في مقدونيا من 5 إلى 30 يوليو المقبل، بعد المشاركات المحلية الماضية مبينا أن الجهاز الفني يسعى أن تحقق الفترة التحضيرية المقبلة جميع أهدافها المنشودة من أجل ترك بصمة في هذا الحدث القاري المهم.

وأشار إلى أن بطولة آسيا مؤهلة للألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، مشددا على أهمية الحدث، ما يتطلب استعداداً استثنائياً حتى يرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم، كما عودنا، وخصوصا أنه أول لاعب إماراتي يحرز ميداليتين ذهبيتين في تاريخ الألعاب البارالمبية، بحصوله على المركز الأول في أولمبياد «أثينا» و«ريو».

ووجه تيتو المدرب الشكر إلى مجلس دبي دبي الرياضي ومحاكم دبي جهة عمل محمد خميس على تفريغه في المرحلة المقبلة لأجل تقديم كل ما عنده في في المشاركات الخارجية المرتقبة أبرزها، تحدي«بارالمبية» 2020 مبيناً أن التفريغ سيكون له انعكاساته الإيجابية على التحضيرات، خصوصا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته رياضة أصحاب الهمم في النسخة الماضية التي أقيمت بريو 2016 ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه، تعزيزاً للمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف: طاولة آسيا مهمة، واللاعب سيخضع إلى تدريبات مكثفة خلال الأيام المقبلة لخوض تحدي البطولات الدولية، مبيناً أن تحضيرات البطل الأولمبي تسير وفق النهج المرسوم حتى يحقق طموحاته المطلوبة.

من ناحيته، أكد محمد خميس أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع للمحافظة على النجاحات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم، معربا عن رضاه التام على النتائج التي حصل عليها خلال مشاركته في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، ما أكسبه خبرة في رفعات القوة، مشيرا إلى أنه لا خوف على اللعبة في ظل ظهور لاعبين شباب سيكون لهم مستقبل كبير فهم بحاجة فقط إلى الاحتكاك حتى يقوى عودهم خلال الفترة المقبلة، متطلعا أن يحقق جميع الأبطال النتائج الإيجابية التي تؤهلهم للتواجد في «طوكيو 2020»، وخصوصا أن الجميع على قدر التحدي والمسؤولية لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً على الصعد كافة.

وأضاف: النجاحات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم بالدولة ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة، ما انعكس إيجاباً على وصول أبطالها إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية، والذي يضاعف من مسؤولية كل منتسب لها للسير على الدرب نفسه بترك بصمات جديدة على الصعد كافة.