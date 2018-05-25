«إفنيو 1020» يزيح الستار عن منصة لرواد الأعمال في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلق «مركز فنيو1020»، مؤخراً منصة الأعمال المتكاملة للمشاريع الناشئة، والذي يهدف من خلالها إلى دعم المشاريع الوطنية الناشئة، عبر توفير حلول وخدمات مبتكرة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة والمنطقة العربية، للنهوض بأعمالهم، وتنمية مشاريعهم من خلال تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار بمجال ريادة الأعمال.

ويهدف «مركز أفنيو 1020» بحلته الجديدة التي أطلقها مؤخراً، وتجسد في مفهومها المتجر متعدد الأقسام، تقديم حلول تجارية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تتضمن خدمات العرض والتسويق والمبيعات والاستشارات والفعاليات التوعوية.

كما يسلط المركز الضوء من خلال فعالياته المختلفة، على تجارب الأعمال والعلامات التجارية والمشاريع المحلية والعربية المبتكرة والناجحة، التي تسهم في دعم الاقتصاد وتحفز مفاهيم الإبداع والابتكار في مجتمع الأعمال.

وقالت مريم الشامسي، مؤسسة ورئيسة «مركز أفنيو 1020»، إن المفهوم الجديد للمركز جاء ليواكب تطلعات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ولترسيخ مفاهيم الابتكار بمجال ريادة الأعمال، من خلال توفير منصة مبتكرة تجمع خدمات وتسهيلات المبيعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تحت سقف واحد.

كما أعلن المركز، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الأولى لعام 2018، والتي انطلقت بداية شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث يستقبل المركز مشاركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من داخل الدولة وخارجها، ومن جميع الجنسيات.