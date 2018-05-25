«أوبك» وروسيا تبحثان زيادة إنتاج النفط في يونيو المقبل

عواصم (رويترز)
قالت مصادر: «إن السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يومياً»، بينما قال أمين عام المنظمة: «إن شكوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ارتفاع الأسعار أطلقت فكرة زيادة الإنتاج».
وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي: «إن البلدين مستعدان لتخفيف تخفيضات الإنتاج لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن كفاية المعروض»، فيما أضاف معالي خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن أي تخفيف سيكون تدريجياً لتجنب إحداث صدمة في السوق».
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وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك: «إن المنظمة بدأت مباحثات بشأن تخفيف قيود إنتاج النفط بعد تغريدة مهمة أطلقها دونالد ترامب». وغرد ترامب الشهر الماضي قائلا إن أوبك ترفع أسعار النفط «على نحو مصطنع».
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