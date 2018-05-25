«أوبك» وروسيا تبحثان زيادة إنتاج النفط في يونيو المقبل

عواصم (رويترز)

قالت مصادر: «إن السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يومياً»، بينما قال أمين عام المنظمة: «إن شكوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ارتفاع الأسعار أطلقت فكرة زيادة الإنتاج».

وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي: «إن البلدين مستعدان لتخفيف تخفيضات الإنتاج لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن كفاية المعروض»، فيما أضاف معالي خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن أي تخفيف سيكون تدريجياً لتجنب إحداث صدمة في السوق».

ومن شأن زيادة الإنتاج تخفيف القيود الصارمة المفروضة على الإمدادات والمستمرة منذ 17 شهراً، وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع السعر قد ذهب إلى مدى بعيد، مع ارتفاع النفط لأعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 80.50 دولار للبرميل هذا الشهر.

وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك: «إن المنظمة بدأت مباحثات بشأن تخفيف قيود إنتاج النفط بعد تغريدة مهمة أطلقها دونالد ترامب». وغرد ترامب الشهر الماضي قائلا إن أوبك ترفع أسعار النفط «على نحو مصطنع».