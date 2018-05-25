التبذير.. سلوك يتنافى مع روحانية الشهر الفضيل

خولة علي (دبي)
الموائد الرمضانية من أهم سمات الشهر الفضيل، الذي تكثر الزيارات فيه، ويشهد تنافساً بين الأسر في إعداد وتجهيز «سفرة ضخمة» إكراماً للمناسبة وللضيوف، لكن المحصلة.. أن الصائمين لا يتناولون منها، سوى القدر البسيط ويرمى الباقي في المهملات، لتقع الأسر بعد ذلك في دائرة التبذير التي نهانا عنه الشرع، فخرجت مثل هذه التصرفات عن منظومة هذا لشهر وروحانيته، وباتت هذه الظاهرة تجد لها موطئ قدم بحجة حسن الضيافة والكرم.
دين الكرم والجود
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خطورة التبذير
ويتابع الكمالي قائلاً: علينا أن ننتبه لخطورة هذا الإسراف والتبذير في شهر رمضان سواء في بيوتنا، أو مع ضيوفنا ومن ندعوهم، فالإسراف من المعاصي التي نهانا الله عنها، وكيف يقع الواحد منا في معصية الله في شهر فضيل مبارك؟ قد لا ينتبه بعضنا إلى خطورة الأمر ولكن لو تأمل في قوله تعالى: (إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان) لعلم قبح الإسراف والتبذير، وأيضاً علينا أن ننتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة. فمن البداية علينا أن لا نعد كمية كبيرة من الطعام تدخلنا في الإسراف والتبذير فهذا أمر لا يجوز، فإن قدر الله وزاد شيء من الطعام، فعلينا أن ننتبه لما يفيض من الأطعمة فلا نرميها في القمامة، فهذا من المنكر الذي لا يرضاه الله تعالى. ونصح الكمالي بالتعاون مع مشاريع حفظ النعمة الموجودة في كافة مدن الدولة، فبعض المحتاجين قد لا يجدون مثل هذه الأطعمة، فالصدقة عليهم طيبة، ومن الناس من يقوم قبيل شهر رمضان بشراء عدد كبير من الأوعية المستخدمة لحفظ الأطعمة، فإن فاض عنده شيء قام بتوزيعه على الفقراء والمساكين، خاصة في وجبات السحور.