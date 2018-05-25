مسلسلات الأجزاء تحافظ على حضورها

سعيد ياسين (القاهرة)

حافظت مسلسلات الأجزاء على تواجدها خلال شهر رمضان الجاري، من خلال مسلسلين، هما الجزء الثاني من «كلبش»، والخامس والأخير من «سلسال الدم»، على الرغم من أن الأجزاء الأربعة السابقة من «سلسال الدم» عرضت بعيداً عن السباق الرمضاني، وتحديداً خلال شهر مارس من الأعوام الأربعة الماضية. وكان مقرراً عرض الجزء الثاني من «الزيبق» لكريم عبدالعزيز وشريف منير، ولكنه خرج من السباق لأسباب إنتاجية، كما تأجل تقديم الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» إلى العام المقبل.

واللافت أن أسرة مسلسل «كلبش» كانت قدمته في رمضان الماضي على أن يعرض في جزء واحد، ولكن بعد النجاح الكبير الذي حققه على المستويين الفني والجماهيري، قرر القائمون عليه تقديم جزء جديد منه، تدور أحداثه بعد ترقية الرائد «سليم الأنصاري»، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، وتحديداً بعد مقتل شقيقته وزوجته في حادث هجوم على منزله، وإصابة والدته بشلل نصفي، وتوليه مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وهو السجن الأخطر في مصر، حيث يقضي فيه عدد من كبار المسؤولين السابقين والشخصيات العامة عقوبة الحبس.

وقال الفنان أمير كرارة إن أحداث الجزء الثاني مختلفة تماماً عن الأول، وكشف عن أن عمرو دياب هو أول من طالب بعمل جزء ثان للمسلسل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وأنه وأسرة المسلسل وجدوا أنه يمكن بالفعل استثمار هذا النجاح في جزء آخر. وأشار إلى أنه تحمس أكثر للجزء الثاني، خصوصاً وأنه لا علاقة له بالأول أو بالممثلين أنفسهم، فهو يتناول قصة مختلفة ونجوماً مختلفين. وانضم لنجوم الجزء الأول هيثم أحمد زكي وروجينا وأحمد صلاح حسني وعبدالرحمن أبوزهرة وأشرف زكي ومحمد محمود عبدالعزيز.

أما المسلسل الثاني من مسلسلات الأجزاء، التي تعرض في رمضان هذا العام، «سلسال الدم» لعبلة كامل ورياض الخولي، والمؤلف مجدي صابر والمخرج مصطفى الشال، ويأتي الجزء الرابع والأخير من العمل استكمالاً للأحداث السابقة، حيث يشتد العداء بين «نصرة» و«العمدة هارون»، خصوصاً بعد دخول «نصرة» السجن للمرة الثانية ظلماً.