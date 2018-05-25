فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

الإفطار وتراً على تمر

* ما الحكمة من سنة الإفطار وتراً على تمر؟

- المهم أن يقول المسلم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا يتوقف على معرفة الحكمة أبداً. ولا مانع أن يتفهم الحكمة أو يسأل عنها، أو يبحث لمعرفتها، ولكن لا يضيع وقته في ذلك. أما الإجابة على السؤال فهي، فلأن الله وتر يحب الوتر، ولأن التمر غذاء فطري كامل نافع مفيد لم تدخل فيه يد البشر بتصنيع وإفساد، ولأن الجسم بعد الصوم أحوج ما يكون إليه، ولأنه أسرع شيء في وصوله وتحلله واستفادة الجسم منه. والله تعالى أعلم

ما يخرج من المعدة إلى الفم

* ما حكم الخارج من المعدة إلى الحلق ثم يرجع تلقائياً ودون قصد؟ وما الحكم لو وصل هذا الخارج إلى الفم؟

- الخارج من المعدة من غير قصد ولا استقاءة، لاشيء فيه ولا يفطر به الصائم إن لم يرجع منه شيء إلى المعدة، ويجب القضاء إن رجع شيء إلى المعدة وكان بإمكانه قذفه إلى الخارج ولم يفعل، قال صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء» كما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.