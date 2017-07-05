14 ألف دولار غرامة عدم المصافحة

هونج كونج (رويترز)

غرم نادي جوانجتشو إيفرجراند قائده تشينج جي 100 ألف يوان «14716 دولاراً» لعدم قيامه مع بقية أفراد الفريق بمصافحة الحكم عقب انتهاء مباراة بالخسارة أمام مضيفه تيانجين في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي. وخسر ايفرجراند حائز اللقب ست مرات 3 - 4 ليتجرع أول هزيمة في 13 مباراة بالدوري، حيث أنهى تيانجين بقيادة فابيو كانافارو مسيرة من 11 انتصاراً متتالياً لفريق جوانجتشو.

وبهذه الهزيمة تقلص الفارق الذي يفصل بين جوانجتشو المتصدر وشنغهاي سيبج إلى نقطة واحدة مع وصول قطار المسابقة إلى نصف الطريق ووبخ النادي لاعبه تشينج قائد المنتخب الصيني بسبب هذا التصرف.

وقال جوانجتشو في بيان نشر على موقع النادي على الإنترنت: نطلب من اللاعبين والمدربين دائماً إظهار كامل الاحترام للمنافسين والحكام، وخلال مباراتنا خارج أرضنا أمام تيانجين لم يلتزم تشينج بقيم النادي ولم يضرب لزملائه المثل الأعلى المفترض أن يكون عليه قائد الفريق.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات الانضباطية فرضها الاتحاد الصيني على لاعبين ومدربين خلال الأسابيع الأخيرة.

وعوقب أوسكار مهاجم شنغهاي سيبج بالإيقاف ثماني مباريات بسبب دوره في شجار جماعي. كما عاقب الاتحاد الصيني أندريه فيلاس - بواش مدرب شنغهاي والمهاجم هالك بالإيقاف لمباراتين بعد الاحتجاج علنا على إيقاف لاعب وسط الفريق أوسكار.

وتعرض الاثنان للعقوبة، إضافة إلى لاعب منتخب الصين وو لي للاعتراض على الإيقاف الطويل لأوسكار بعدما تسبب في شجار خلال مباراة ضد جوانجتشو آر آند إف قبل نحو أسبوعين.

وعوقب هالك وزميله وو بسبب ارتداء قمصان تعبر عن الدعم لأوسكار لاعب منتخب البرازيل في مباراة ضد هينان جياني الأسبوع الماضي.

وذكر بيان رسمي أن كل لاعب منهما سيدفع غرامة قيمتها 50 ألف يوان «نحو سبعة آلاف دولار»، بينما سيدفع النادي 100 ألف يوان بسبب التقصير في أداء واجباته.