14 ألف دولار غرامة عدم المصافحة

هونج كونج (رويترز)
غرم نادي جوانجتشو إيفرجراند قائده تشينج جي 100 ألف يوان «14716 دولاراً» لعدم قيامه مع بقية أفراد الفريق بمصافحة الحكم عقب انتهاء مباراة بالخسارة أمام مضيفه تيانجين في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي. وخسر ايفرجراند حائز اللقب ست مرات 3 - 4 ليتجرع أول هزيمة في 13 مباراة بالدوري، حيث أنهى تيانجين بقيادة فابيو كانافارو مسيرة من 11 انتصاراً متتالياً لفريق جوانجتشو.
وبهذه الهزيمة تقلص الفارق الذي يفصل بين جوانجتشو المتصدر وشنغهاي سيبج إلى نقطة واحدة مع وصول قطار المسابقة إلى نصف الطريق ووبخ النادي لاعبه تشينج قائد المنتخب الصيني بسبب هذا التصرف.
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وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات الانضباطية فرضها الاتحاد الصيني على لاعبين ومدربين خلال الأسابيع الأخيرة.
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وتعرض الاثنان للعقوبة، إضافة إلى لاعب منتخب الصين وو لي للاعتراض على الإيقاف الطويل لأوسكار بعدما تسبب في شجار خلال مباراة ضد جوانجتشو آر آند إف قبل نحو أسبوعين.
وعوقب هالك وزميله وو بسبب ارتداء قمصان تعبر عن الدعم لأوسكار لاعب منتخب البرازيل في مباراة ضد هينان جياني الأسبوع الماضي.
وذكر بيان رسمي أن كل لاعب منهما سيدفع غرامة قيمتها 50 ألف يوان «نحو سبعة آلاف دولار»، بينما سيدفع النادي 100 ألف يوان بسبب التقصير في أداء واجباته.