مصير معسكر «الأبيض» ينتظر قرار «المنتخبات»

معتصم عبدالله (دبي)
ينتظر برنامج معسكر الإعداد المقترح للمنتخب الأول لكرة القدم لمباراتي السعودية والعراق في الجولتين الأخيرتين لتصفيات الدور الحاسم المؤهلة لكأس العالم 2018، والمقررتين يومي 29 أغسطس و 5 سبتمبر المقبلين، القرار الحاسم من لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات بعد القرار الأخير لمجلس الإدارة إعادة النظر في الموضوع إلى اللجنة، ويتضمن المقترح المقدم من الأرجنتيني باوزا المدرب الجديد للأبيض إقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لثلاثة أسابيع مطلع أغسطس المقبل.
ويصطدم برنامج الإعداد المقترح للأبيض مع تحضيرات أندية دوري الخليج العربي لانطلاقة الموسم الجديد 2017- 2018، علاوة على المشاركة المرتقبة للعين -الممثل الوحيد للإمارات- في الدور ربع النهائي لأبطال آسيا 2017، بجانب مشاركة الوحدة في البطولة العربية للأندية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يوليو الحالي وحتى 5 أغسطس.
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وكان غانم الهاجري، رئيس شركة العين لكرة القدم، أعلن التزام فريقه اللوائح الدولية فيما يتعلق بشأن انضمام لاعبي فريقه الدوليين لمعسكر الأبيض، وقال: «العين لديه مهمة وطنية ولا تقل أهمية، قياساً بحظوظ المنتخب والعين في المسابقتين الدولية والآسيوية، وفي اعتقادي أن هناك لوائح دولية تم إقرارها بالإجماع في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، والتي سيستند إليها العين في هذا الخصوص».
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ورفض عبدالله صقر المدرب الوطني التعليق على أنباء استقالته من اللجنة، رافضاً في الوقت نفسه نفي الخبر، مشيراً إلى أن إمكانية استمراره أو وجوده في الاجتماع المقبل للجنة تبدو «غير معلومة»، وغاب صقر عن حضور اجتماع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الأخير، وهو الاجتماع الثاني على التوالي بعد الأول في مايو الماضي، الذي يتغيب فيه عن الحضور بداعي وجوده خارج الدولة، حيث ترجح التكهنات اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهامه كعضو في اللجنة.