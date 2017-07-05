«تنفيذية آسيا 2019» تناقش مقترحات «التعويذة» ومواعيد المباريات

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنفيذية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» اجتماعها الدوري بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لمتابعة مستجدات مراحل العمل التنظيمي للبطولة القارية.

وترأس الاجتماع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور سعيد حارب الفلاحي رئيس مجموعة دبي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي.

واطلعت اللجنة التنفيذية في أجندة أعمالها على الموازنة التشغيلية للبطولة ومستجدات العمل التحضيري بكل الملاعب الثمانية المستضيفة للبطولة وهي مدينة زايد الرياضية، استاد محمد بن زايد، استاد آل نهيان «أبوظبي»، استاد خليفة بن زايد، استاد هزاع بن زايد «العين» استاد راشد، استاد آل مكتوم «دبي»، استاد نادي الشارقة «الشارقة».

كما ناقش الاجتماع مقترح مواعيد المباريات بجميع الملاعب المستضيفة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على مقترح لتصاميم تعويذة البطولة، إلى جانب التعرف على تحضيرات كل مجموعة مع مهامها ومسؤولياتها وأدوارها قبل وخلال وبختام البطولة.

من جهته قال عارف حمد العواني، مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي:«اللجنة التنفيذية تثمن باعتزاز توجيهات ودعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019، واهتمامه الكبير الذي يقودنا دائماً لمواصلة العمل ومتابعة آخر المستجدات ورسم المسارات الصائبة في جميع خطواتنا التحضيرية، لتحقيق النجاح لاستضافة البطولة القارية من كل الجوانب.

وأضاف:«إن الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، شهد الاطلاع على آخر تطورات مراحل العمل التحضيري بكل المجموعات والملاعب المستضيفة لمباريات البطولة»، مؤكداً على أهمية الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية لبطولة كأس آسيا «الإمارات2019»، ودورها الفاعل في الإشراف ورسم خطط وسياسات منظومة عمل اللجنة والمجموعات ومتابعة آخر التطورات والبت بها، مبيناً أن اللجنة اطلعت على الموازنة التشغيلية للبطولة وتعرفت على تحضيرات المجموعات وحالة الملاعب المستضيفة، بناء على آخر تقارير لزيارة وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مبيناً أن اللجنة المنظمة حريصة على توفير كل أسباب النجاح من الخطط التحضيرية والاجتماعات الدورية، وصولاً لختام البطولة، وما يتضمنه من مشوار حافل من التجهيز ومراحل العمل لتلبية كل المعايير ولوازم الإبهار التنظيمي الذي تتطلع إليه الإمارات باستضافتها لكأس آسيا 2019.