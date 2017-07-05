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الأردن تنضم إلى الجولة للمرة الأولى

6 بطولات لـ «جولف مينا» في النصف الثاني
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)


أعلنت جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى مبادرات هيئة الشيخ مكتوم للجولف، عن إقامة 6 بطولات في النصف الثاني للموسم السابع للجولة المعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف العالمي من المنظمات الدولية لرياضة الجولف.
ويشمل النصف الثاني من الموسم الذي ينطلق سبتمبر المقبل إقامة بطولات في أبوظبي ودبي وعجمان والكويت، وللمرة الأولى في الأردن، وذلك مع إقامة بطولة أيلة للجولف في مدينة العقبة.

وانطلق الموسم الحالي في شهر مارس الماضي بإقامة تأهيلية المغرب، تلتها 9 بطولات في المغرب ورأس الخيمة وتايلاند وجنوب أفريقيا، على أن يستكمل النصف الثاني بعد التوقف خلال الصيف، حيث ستكون البداية مع بطولة دبي كريك المفتوحة التي تقام في نادي خور دبي للجولف واليخوت بالفترة 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، ثم جولة سيتيزن كلاسيك في نادي إلس للجولف في مدينة دبي الرياضية من 18 إلى 20 من الشهر نفسه، على أن تقام في ذات الشهر أيضاً، وتحديداً بين يومي 25 و27، بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة في نادي ياس لينكس.
وتتوجه الجولة للمرة الأولى نحو الأردن، وتحديداً إلى مدينة العقبة، لإقامة بطولة أيلة للجولف في نادي أيلة للجولف بالفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، ثم تقام بطولة صحارى الكويت في نادي صحارى للجولف في العاصمة الكويتية بالفترة 16 إلى 18 من الشهر نفسه.
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