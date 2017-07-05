«وديعة» تتوج بطلة لسباق شادويل بري بنجالي

فرنسا (الاتحاد)

أضافت المهرة الناشئة «وديعة» ملك ياس لإدارة سباقات الخيول العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فوزاً جديداً لخيول سموه في الساحة الأوروبية، حين توجت ابنة الفحل «مهاب» والفرس «غايرة» ابنة «أكبر» بطلة لسباق شادويل بري بنجالي دالبرت المخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات» في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1400 متر، الذي أقيم أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وبلغت قيمة جائزته المالية 12 ألف يورو.

ودخلت «وديعة» إلى السباق وليس في رصيدها أي فوز، ولم تكن مرشحة للفوز، خاصة في ظل وجود 11 خيلاً من أفضل الإسطبلات العربية والفرنسية، والتي تنحدر من سلالات طيبة ونادرة.

وجاء السباق سجالاً بين الخيول المشاركة، ولكن التنافس انحصر بين «وديعة» بإشراف المدرب توماس ديمولييه وبقيادة الفارس اورتيز مندزابل، ووصيفتها المهرة «عجايب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف المدرب فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا.

وقدمت «وديعة» أداءً يؤكد نجوميتها كأحد أبرز خيول المستقبل، حين انخرطت في عمق المستقيم بصورة لافتة، لتتفوق بفارق 2.5 طول عن «عجايب» ابنة «مهاب» والفرس تشريفات ابنة «بنجالي دالبرت»، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:32:26 دقيقة.